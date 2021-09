Les Rosiers-sur-Loire EGLISE NOTRE-DAME Les Rosiers-sur-Loire, Vienne Visite du clocher Renaissance EGLISE NOTRE-DAME Les Rosiers-sur-Loire Catégories d’évènement: Les Rosiers-sur-Loire

le dimanche 19 septembre à EGLISE NOTRE-DAME

Son clocher Renaissance offre une vue panoramique sur la Loire et ses alentours. Visite libre du clocher et de l’orgue. effectif limité à 25 personnes en haut du clocher **Concert à 16h30** : la choraleNotre Dame des Eaux

Visite du clocher EGLISE NOTRE-DAME Place du Mail Les Rosiers-sur-Loire Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

