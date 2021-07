La Guerche-de-Bretagne Basilique Notre-Dame de l'Assomption / La Guerche de Bretagne Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Visite du clocher de la Basilique Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’ascension est possible uniquement si les conditions météorologiques sont favorables. Une bonne condition physique est nécessaire et une tenue adaptée. Seuls les enfants de plus de 110 cm peuvent faire la visite. Jauge limitée Inscription obligatoire. Visite dans le respect des règles sanitaires.

Inscription en amont au B.I.T et le jour même au Panier St-Ex 6 rue Notre Dame

Ascension du Clocher : La visite est obligatoirement encadrée par Raymond Hanry, bénévole de Animations et Culture. Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne Basilique Notre Dame 35130 La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

