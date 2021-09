Aubenton Église Notre-Dame d'Aubenton 02500 Aubenton Aisne, Aubenton Visite du clocher d’Aubenton : une charpente impressionnante ! Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame d'Aubenton 02500 Aubenton

Dans le vieil escalier à vis, 41 marches hautes pour arriver au premier niveau, avec un premier coup d’oeil et une petite surprise, et possibilité d’en rester là, … puis de même 48 marches et vous êtes enfin au niveau des cloches, avec vue sur la splendide charpente : du chêne à profusion…

Bon état de santé indispensable – Visites par groupes successifs – Attente au pied de l’escalier Nord –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

