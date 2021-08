Saint-Paul-en-Chablais Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais Haute-Savoie, Saint-Paul-en-Chablais Visite du clocher à bulbe de Saint-Paul-en-Chablais Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Paul-en-Chablais

Visite du clocher à bulbe de Saint-Paul-en-Chablais Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais, 18 septembre 2021, Saint-Paul-en-Chablais. Visite du clocher à bulbe de Saint-Paul-en-Chablais

Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais, le samedi 18 septembre à 15:00 Réservation obligatoire, groupes de 10 personnes maximum.

Gravissez les quatre étages du clocher reconstruit en 2012 en compagnie d’un passionné qui vous racontera son histoire. Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais Rue de Blonay, 74500 Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais Chez Dufrénay Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Paul-en-Chablais Autres Lieu Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais Adresse Rue de Blonay, 74500 Saint-Paul-en-Chablais Ville Saint-Paul-en-Chablais lieuville Église de la Conversion de saint Paul et ancien prieuré à Saint-Paul-en-Chablais Saint-Paul-en-Chablais