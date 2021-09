Monistrol-sur-Loire Cinéma La Capitelle Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Visite du cinéma Cinéma La Capitelle Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Entrez dans les coulisses d’une salle de cinéma. Laissez-vous guider et découvrez le fonctionnement d’une salle de projection dans ce lieu emblématique du 7e art et d’habitude inaccessible.

Gratuit, nombre de places limité à cinq personnes par créneau.

Découvrez l'envers du décor et passez de l'autre côté de l'écran ! Cinéma La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol-sur-Loire

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00

