Visite du cimetière Cimetière Jussey, jeudi 29 août 2024.

En collaboration avec l’Association pour le Développement du Pays des 3 Provinces, Jussey tourisme vous propose une balade commentée du cimetière de Jussey qui regorge de très nombreux tombeaux aux différents styles architecturaux, tel le tombeau d’inspiration égyptienne, Monuments Historiques depuis 2008. On y retrouve aussi quelques mystères, comme la tombe du soldat inconnu, et de nombreux symboles sont visibles et n’attendent qu’à être décryptés.

Sans réservation. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 14:30:00

fin : 2024-08-29

Cimetière 55 Rue Charles Bontemps

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@jussey-tourisme.com

