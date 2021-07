Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Visite du cimetière juif Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Visite du cimetière juif Haguenau, 5 septembre 2021, Haguenau. Visite du cimetière juif 2021-09-05 – 2021-09-05

Haguenau Bas-Rhin Partez à la découverte de tombes datant du 17e siècle jusqu’à aujourd’hui, racontant ainsi plusieurs périodes de l’histoire. Partez à la découverte de tombes datant du 17e siècle jusqu’à aujourd’hui, racontant ainsi plusieurs périodes de l’histoire. +33 6 87 12 99 26 Partez à la découverte de tombes datant du 17e siècle jusqu’à aujourd’hui, racontant ainsi plusieurs périodes de l’histoire. dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.81967#7.79759