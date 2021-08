Visite du cimetière des Joncherolles Cimetière des Joncherolles, 18 septembre 2021, Villetaneuse.

Depuis 1958, au service de plus de 250 000 habitants des communes d’Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-surSeine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et Villetaneuse, le Syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles gère un ensemble funéraire unique. Cet équipement et ses équipes réalisent une mission d’intérêt général indispensable, à savoir proposer un lieu de sépulture et de souvenir qui répond aux souhaits des habitants de toutes origines et croyances, dans le respect des choix d’inhumation. La qualité d’écoute et le respect de la diversité font ainsi du cimetière des Joncherolles un lieu de mémoire inestimable. Cet équipement public est, à plus d’un titre, un cimetière à multiples facettes : – Un service public de proximité avec des équipes disponibles et dévouées. La crise de l’épidémie du virus COVID-19 que nous venons de vivre a tout particulièrement montré une équipe de professionnels mobilisés pour que les hommages aux défunts se passent dans les meilleures conditions possibles. – Un espace ouvert qui cherche à suivre les évolutions sociétales, avec la création de plusieurs carrés confessionnels (pour les défunts de confession musulmane et orthodoxe), des lieux d’inhumation et de recueillement qui répondent à toute demande d’une famille endeuillée et des travaux pour en améliorer l’accessibilité. – Un lieu de recueillement et de promenade pour se souvenir des défunts, qui bénéficie d’une large variété de flores, d’essences d’arbres, d’une faune insoupçonnée. L’engagement du Syndicat dans une démarche environnementale ambitieuse en faveur de la protection de la biodiversité, avec l’arrêt des pesticides et la mise en place d’une gestion écologique du cimetière, a été salué. En effet, le miel des Joncherolles a été primé plusieurs fois. – Un site architectural et historique, créé par de grandes signatures artistiques et architecturales, qui peut s’enorgueillir du label « Architecture contemporaine remarquable », obtenu en 2018. L’éco responsabilité est au cœur de chaque étape de transformation, de chaque mission de service public. Toute action, qu’il s’agisse de rénovation du site ou de gestion du cimetière est entreprise en limitant l’empreinte écologique et l’impact sur l’environnement : – En limitant la consommation des ressources – En favorisant la biodiversité – En réduisant la pollution En 2014, la rénovation du cimetière était nécessaire après 40 années de fonctionnement. Les familles endeuillées méritaient des services répondant à leurs besoins spécifiques. Chaque année a vu ensuite une nouvelle étape de transformation avec de nouveaux équipements et des prestations adaptées aux familles, toujours plus nombreuses à venir se recueillir dans ce cimetière intercommunal. Les bâtiments vieillissants, le columbarium et sa salle de cérémonie ont été rénovés. Puis, deux entrées ont été créées pour faciliter l’accès au cimetière, l’une au Nord-Est en accès immédiat avec la station de tramway « Joncherolles », l’autre au Sud en proximité de la station de tramway « Jean Vilar ». Un jardin du souvenir, conçu avec le souci de préserver les espaces paysagers, a été inauguré en 2014. Des espèces végétales locales sont venues remplacer les thuyas abimés des divisions en sursol. Une signalétique aide les familles à s’orienter plus facilement dans le cimetière et les invite à découvrir la richesse du patrimoine artistique, architectural et paysager de ce cimetière unique dans le département. En 2015, les travaux de mise en accessibilité complète du cimetière ont permis d’obtenir l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP). Les fours ont été changés, en y ajoutant une fonction de réutilisation de la chaleur pour chauffer les bâtiments administratifs ainsi que les logements. Et la ligne de filtration a été mise aux normes bien avant l’obligation de février 2018. La consommation d’eau a été réduite grâce à la réduction des surfaces minérales perméables. C’est dans cet esprit écoresponsable que la fontaine située à l’entrée du crématorium a été remplacée par un jardin sec, plus économe. Les marches d’entrée ont été retravaillées pour sécuriser l’accès des usagers. Les rampes d’accès aux divisions, les accès publics devant les boutiques présentes sur site, actuellement en cours de rénovation, vont permettre de sécuriser les cheminements piétonniers. Un programme de mise aux normes des voiries dans les divisions en sursol, les enfeus et le columbarium a été étudié et devrait être programmé dans les années à venir. Le SICJ s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche environnementale ambitieuse avec la mise en place d’une gestion écologique du cimetière. Celle-ci consiste à protéger l’environnement en réduisant l’empreinte écologique, en développant la biodiversité et en économisant les ressources. Dès 2013, le cimetière des Joncherolles a été l’un des premiers à engager une politique de développement durable exemplaire. L’entretien du cimetière est géré de façon naturelle sans recours aux produits phytosanitaires qui peuvent présenter un risque pour la santé. Les familles ont été sensibilisées par une communication dédiée. La priorité est donnée à la plantation de plantes persistantes et locales. La biodiversité y est aussi favorisée par des choix de plantes vivaces et un entretien qui favorise la pousse de flore spontanée. Des aménagements favorisant la réalisation de techniques préventives (paillages, plantes couvre-sol…) ont été réalisés Toutes les surfaces minérales et imperméables ont été réduites au maximum pour faciliter l’écoulement des eaux. À l’été 2017 une nouvelle étape a été franchie avec la mise en place de la gestion différentiée des espaces verts en adaptant le mode d’entretien aux caractéristiques de chaque espace. Cinq ruches installées en 2014 produisent deux fois par an du miel régulièrement primé au concours des miels d’Île-de-France. Des panneaux d’information ont été implantés pour informer les usagers du cimetière. Des étapes restent encore à franchir et le syndicat poursuit son engagement en faveur des démarches environnementales ambitieuses.

Le cimetiere des Joncherolles, un équipement public au service des familles, l’ensemble funéraire a évolué pour offrir de meilleurs services aux familles et s’adapter à l’évolution des pratiques.

