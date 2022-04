Visite du cimetière de Saint-Martin Cimetière de Saint-Martin Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite du cimetière de Saint-Martin Cimetière de Saint-Martin, 22 mai 2022, Brest. Visite du cimetière de Saint-Martin

le dimanche 22 mai à Cimetière de Saint-Martin

Le cimetière Saint-Martin est, avec le cimetière de Recouvrance, le plus vieux cimetière de Brest encore en place. Nous vous entrainons dans les allées de ce cimetière historique, pour observer des monuments funéraires remarquables et découvrir la vie de personnalités célèbres enterrées dans ces lieux.

Tarifs 6€ plein / 4€ 7-17 ans / gratuité moins de 6 ans

Une balade dans le plus vieux cimetière de Brest entre mémoire et architecture funéraire. Cimetière de Saint-Martin rue Yves Collet 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T12:30:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Cimetière de Saint-Martin Adresse rue Yves Collet 29200 Brest Ville Brest lieuville Cimetière de Saint-Martin Brest Departement Finistère

Cimetière de Saint-Martin Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Visite du cimetière de Saint-Martin Cimetière de Saint-Martin 2022-05-22 was last modified: by Visite du cimetière de Saint-Martin Cimetière de Saint-Martin Cimetière de Saint-Martin 22 mai 2022 Brest Cimetière de Saint-Martin Brest

Brest Finistère