VISITE DU CIMETIÈRE BRITANNIQUE

2022-09-24 – 2022-09-24

Visite du cimetière britannique

Entre 1915 et 1919, l’Etat-Major britannique installe ses infrastructures à l’arrière du Front, le long des côtes françaises. Un gigantesque camp militaire et hospitalier est installé à ÉTAPLES Sur Mer (« Étaples Administrative District »), dont l’empreinte aujourd’hui reste uniquement visible par la présence du cimetière militaire. Pourtant, ce camp a nécessité le déploiement de nombreuses infrastructures (voies ferrées, routes, électricité, entrepôts…) pour pourvoir aux besoins de milliers de soldats en transit ou en baraquement, aux blessés et au personnel du camp.

Durant la Première Guerre mondiale, le camp militaire de la Zone Administrative d’Étaples a été le plus important camp britannique déployé sur le continent.

Présentation du contexte (diaporama) de la Grande Guerre (1914-1918), à ÉTAPLES Sur Mer où un immense camp d’entraînement pour les troupes et des dizaines d’hôpitaux vont être montés Puis balade commentée du cimetière britannique : historique du lieu, architecture, construction,

implantation et répartition des tombes. 10729 sépultures de soldats de l’Empire britannique y surplombent la Canche, ainsi que 658 tombes de soldats allemands, un chinois…

Tarifs : 3,7 € par adulte – 2,7 € par enfant

Durée : 1 h 30

Sur réservation : 2 personnes minimum et 35 personnes maximum

Départ de l’office du tourisme

Attention !! : prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km)

Renseignements et Inscriptions :

MUSEE QUENTOVIC

Mme Marianne STEENBRUGGE

Attachée de conservation du Patrimoine

Tel : 06.20.88.12.65

