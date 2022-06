VISITE DU CIMETIÈRE BRITANNIQUE

VISITE DU CIMETIÈRE BRITANNIQUE, 11 juin 2022, . VISITE DU CIMETIÈRE BRITANNIQUE

2022-06-11 – 2022-06-11 VISITE « LE CIMETIERE BRITANNIQUE D’ÉTAPLES-SUR-MER » Par le musée Quentovic Samedi 11 juin à partir de 10 h – Départ de l’office de tourisme Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 € Durée : 1 h 30 Sur réservation : 2 personnes minimum et 35 personnes maximum Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km) Renseignements : office municipal de tourisme 03 21 09 56 94 VISITE « LE CIMETIERE BRITANNIQUE D’ÉTAPLES-SUR-MER » Par le musée Quentovic Samedi 11 juin à partir de 10 h – Départ de l’office de tourisme Tarif : enfant 2,70 €/ adulte 3,70 € Durée : 1 h 30 Sur réservation : 2 personnes minimum et 35 personnes maximum Prévoir son véhicule pour déplacement sur site (à 2 km) Renseignements : office municipal de tourisme 03 21 09 56 94 dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville