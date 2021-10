Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes VISITE DU CIAP:” VOYAGE EN MAYENNE, LE TERRITOIRE EN 10 CARTES POSTALES” Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

VISITE DU CIAP:” VOYAGE EN MAYENNE, LE TERRITOIRE EN 10 CARTES POSTALES” Sainte-Suzanne-et-Chammes, 14 novembre 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes. VISITE DU CIAP:” VOYAGE EN MAYENNE, LE TERRITOIRE EN 10 CARTES POSTALES” 2021-11-14 15:30:00 – 2021-11-14 rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de questionnements énigmatiques sur l’histoire des sites visités. En compagnie du public, le médiateur répond à ces interrogations et retrace les principales caractéristiques de la Mayenne grâce à ces dix sites emblématiques. Un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de questionnements énigmatiques sur l’histoire des sites visités. En compagnie du public, le médiateur répond à ces interrogations et retrace les principales caractéristiques de la Mayenne grâce à ces dix sites emblématiques. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville 48.09688#-0.34829