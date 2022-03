VISITE DU CHESNOIS AXÉE CHAUVE SOURIS Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil Catégories d’évènement: Meuse

Thonne-le-Thil Meuse Thonne-le-Thil Venez découvrir comment allier la protection des populations de chiroptères avec la préservation du patrimoine historique militaire.

Après une présentation historique depuis les extérieurs du Fort du Chesnois, nous partirons à la découverte de l’environnement nocturne des chauves-souris. Animation réalisée en partenariat avec la Codecom du Pays de Montmédy et le Cercle Historique du Chesnois. RDV devant l’église du village à 20h. Puis découverte des abords du fort du Chesnois sur le thème des chauve-souris.

Inscription au 03 29 80 15 90 ou tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com Libre

