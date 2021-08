Fessy Château d'Avully Fessy, Haute-Savoie Visite du Château Saint-Michel d’Avully Château d’Avully Fessy Catégories d’évènement: Fessy

Haute-Savoie

Visite du Château Saint-Michel d’Avully Château d’Avully, 18 septembre 2021, Fessy. Visite du Château Saint-Michel d’Avully

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Avully Situé dans le bassin lémanique, le château s’étend sur un domaine privé à flanc de montagne. Inscrit Monument Historique, il a été magnifiquement restauré et a retrouvé tout son cachet médiéval. Château d’Avully 465 chemin d’Avully, 74140 Brenthonne, Haute-savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Fessy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fessy, Haute-Savoie Autres Lieu Château d'Avully Adresse 465 chemin d'Avully, 74140 Brenthonne, Haute-savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Fessy lieuville Château d'Avully Fessy