Construit au XIVe siècle par les sires de Thoire et Villars, ce château est remarquable par sa tour octogonale qui surplombe un vaste panorama. Commentaires dans la cour du château, parcours libre dans les tours.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

