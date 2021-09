Mâlain Château-fort de Mâlain Côte-d'Or, Mâlain Visite du Château-fort de Mâlain Château-fort de Mâlain Mâlain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Mâlain

Visite du Château-fort de Mâlain Château-fort de Mâlain, 18 septembre 2021, Mâlain. Visite du Château-fort de Mâlain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château-fort de Mâlain

[[http://www.chateau-malain-bourgogne.fr](http://www.chateau-malain-bourgogne.fr)](http://www.chateau-malain-bourgogne.fr)—————————— D’année en année, le travail accompli depuis 35 ans par les bénévoles du Gam, rend vie au château de Mâlain. ### De siècle en siècle, le château de Mâlain [[https://youtu.be/MS2rvDZU2yM](https://youtu.be/MS2rvDZU2yM)](https://youtu.be/MS2rvDZU2yM) ————————————————————

2€ | Gratuit -16 ans inclus | Attention, notre vieux château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite libre du château de Mâlain Château-fort de Mâlain Rue du Four 21410 Mâlain Mâlain Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Mâlain Autres Lieu Château-fort de Mâlain Adresse Rue du Four 21410 Mâlain Ville Mâlain lieuville Château-fort de Mâlain Mâlain