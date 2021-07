Fabras Château et jardins du Pin Ardèche, Fabras Visite du château et des jardins du Pin Château et jardins du Pin Fabras Catégories d’évènement: Ardèche

Visite du château et des jardins du Pin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**LA PART DU RÊVE** ——————- …Et de l’imaginaire ! Découvrir les jardins et le château du Pin, c’est parcourir un site patrimonial et paysager dédié à la création contemporaine. Peintures, sculptures, vidéos, cabinet de curiosités, espaces sauvages et maîtrisés, l’art et la nature en symbiose. Un lieu atypique à savourer en douceur le temps d’une viiste très conviviale.

5 €, gratuit pour les moins de 12 ans/

Maison forte du 16e siècle, jardins labellisé « remarquable » en tant que jardin d’artiste. Un site dédié au patrimoine, au paysage et à l’art contemporain. Château et jardins du Pin Le Pin, 07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Fabras Ardèche

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

