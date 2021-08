Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Visite du château en accès libre ! Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Visite du château en accès libre ! Domaine national de Champs – Château et parc, 18 septembre 2021, Champs-sur-Marne. Visite du château en accès libre !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine national de Champs – Château et parc

Visite du château en accès libre ——————————– Le château le plus proche de Paris vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’un des intérieurs les plus chaleureux et intimes qui soit. Venez découvrir ces intérieurs magnifiques et resplendissants ! Le château de Champs-sur-Marne est un des plus beaux exemples de l’architecture classique en Île-de-France. Proche de Paris, il s’insérait dans le vaste domaine que s’était constitué le financier Paul Poisson de Bourvallais à la fin du règne de Louis XIV. Il a été construit entre 1703 et 1707 par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, son fils. Le château a accueilli d’illustres locataires comme la princesse de Conti en 1718, fille légitimée de Louis XIV et de Louise de La Vallière. La marquise de Pompadour le loua de 1757 à 1758 et y fit plusieurs embellissements intérieurs. Les Cahen d’Anvers, appartenant à une famille de banquiers, en furent les derniers propriétaires en 1895. ### **Restrictions sanitaires :** Le port du masque est obligatoire dans le château à partir de 11 ans. Attention en raison de la situation sanitaire la jauge d’accueil dans le château est réduite. Le temps d’attente peut être long. Evitez les heures d’affluence (14h-16h30). La présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR valide sera demandé à l’entrée du monument.

Entrée libre pour tous. La présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR valide sera demandé à l’entrée du monument à partir de 12 ans.

Le château le plus proche de Paris vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’un des intérieurs les plus chaleureux et intimes qui soit ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Domaine national de Champs - Château et parc Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne