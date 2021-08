Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Visite du château ducal de Cadillac + dégustation Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Cadillac Gironde Cadillac 13 EUR En compagnie d'un guide-conférencier, découvrez l'incroyable histoire du château ducal de Cadillac et du duc d'Epernon, et son lien méconnu avec les vins de Bordeaux… Bénéficiez en petit comité d'une dégustation de vins locaux, organisée par la Cave de Cadillac dans une cuisine historique du château, et privatisée pour l'occasion ! Réservation obligatoire : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

