du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Découvrez le château ducal de Cadillac, un château à la double histoire, ainsi que son exposition “Cadets de Gascogne”, en partenariat avec le musée de l’Armée. Le château du « Demi-Roi » est une destination incontournable en Bordelais. Du palais XVIIe siècle qui a accueilli reines et rois au château-prison des XIX-XXe siècles, découvrez son destin singulier. Profitez de l’exposition “Cadets de Gascogne”, en partenariat avec le musée de l’Armée.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

