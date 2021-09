Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche, Orne Visite du Château du Tertre Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Visite du Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 18 septembre 2021, Belforêt-en-Perche. Visite du Château du Tertre 2021-09-18 – 2021-09-19

Belforêt-en-Perche Orne Bâti vers 1620, le Château du Tertre, agrandi de deux ailes au tout début du XIXème siècle, a été encore remanié en 1925 par Roger Martin du Gard, Prix Nobel de Littérature, qui en avait fait sa maison d’écrivain. Visite des extérieurs, avec un plan. Accueil par les propriétaires. Samedi 14h-19h

Dimanche 10h-12h et 14h-18h Bâti vers 1620, le Château du Tertre, agrandi de deux ailes au tout début du XIXème siècle, a été encore remanié en 1925 par Roger Martin du Gard, Prix Nobel de Littérature, qui en avait fait sa maison d’écrivain. Visite des extérieurs, avec un plan… Bâti vers 1620, le Château du Tertre, agrandi de deux ailes au tout début du XIXème siècle, a été encore remanié en 1925 par Roger Martin du Gard, Prix Nobel de Littérature, qui en avait fait sa maison d’écrivain. Visite des extérieurs, avec un plan. Accueil par les propriétaires. Samedi 14h-19h

Dimanche 10h-12h et 14h-18h dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Ville Belforêt-en-Perche lieuville 48.38832#0.57971