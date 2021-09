Le Lion-d'Angers Chateau de l'isle-briand Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Visite du château du Parc Départemental de l’Isle-Briand Chateau de l’isle-briand Le Lion-d'Angers Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers

C’est aussi un site équestre emblématique, réputé aussi bien en France qu’à l’étranger. – **Visite du rez-de-chaussée du château** au rythme des _Fables de la Fontaine_ avec la compagnie Art et Théâtre de Thorigné – **Balades et animations** dans le parc **- Visite historique** du parc avec l’application Legendr

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Situé à la confluence de la Mayenne et de l’Oudon, le parc départemental de l’Isle-Briand est classé Espace naturel sensible (ENS) avec ses boisements, sa faune et sa flore remarquables. Chateau de l’isle-briand Parc départemental de L’Isle-Briand, 49220 Le Lion-d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

