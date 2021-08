Poil Château du Mousseau Nièvre, Poil Visite du Château du Mousseau Château du Mousseau Poil Catégories d’évènement: Nièvre

Poil

Visite du Château du Mousseau Château du Mousseau, 18 septembre 2021, Poil. Visite du Château du Mousseau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Mousseau

Les propriétaires vous ouvrent les portes des extérieurs du château.

Gratuit

A la sortie nord-ouest du bourg se trouve un château, surement au XVIIIe appelée Le Mouceau ou Mousseau, comprenant des vestiges de l’ancien manoir fortifié ou manoir fortifié ou maison-forte du XVe s Château du Mousseau 58170 Poil Poil Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Poil Autres Lieu Château du Mousseau Adresse 58170 Poil Ville Poil lieuville Château du Mousseau Poil