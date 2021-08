Visite du Château d’Hermaville Chateau d’Hermaville, 18 septembre 2021, Hermaville.

Visite du Château d’Hermaville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau d’Hermaville

Château construit en 1775 par Maurice Quarré du Repaire et classé à l’Inventaire des Monuments Historiques. Ajout des frontons et ornements au-dessus des fenêtres au XIXe s. Château entouré de 26 ha de prés et de bois dont un parc classé, planté d’arbres magnifiques : hêtres majestueux, cèdres, séquoias et un immense et rare tulipier. Orangerie du XIXe s. classée. Sens de la visite fléché à respecter, ne pas s’éloigner du sentier balisé, vous verrez peut-être des animaux sauvages si vous n’êtes pas trop bruyants. Le samedi 18 septembre à 16h, concert impromptu de 30 minutes a capella par le Choeur de Chambre Septentrion dans le parc. Le programme “Air du Temps” invite à se poser pour reprendre goût au concert dans sa plus simple définition au coeur de la nature et du patrimoine.

Visite libre du château d’Hermaville et concert le samedi impromptu par le Choeur de Chambre Septentrion.

Chateau d’Hermaville 5 rue de l’Église 62690 Hermaville Hermaville Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00