du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Esquelbecq

Le château d’Esquelbecq, joyau de la Renaissance flamande reprend vie grâce à la famille propriétaire depuis 3 générations et aux bénévoles de l’association. Vous visiterez une partie du rez-de-chaussée : des salons meublés, un salon de réception en restauration et la grande salle de l’effondrement avec l’exposition historique et architecturale (audio et vidéo). Le long des douves, ne manquez pas le jardin fruitier et le potager avec sa serre à vigne. Des animations seront organisées pour les grands et les petits avec la participation des éditions “Vous êtes ici” Réservation en ligne recommandée [[https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/](https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/)](https://chateau-esquelbecq.com/infos-pratiques/) Samedi et dimanche de 10 à 18h

10 euros château-jardin-parc, gratuit pour les moins de 12 ans

Pour cette 4ème année d’ouverture aux Journées du patrimoine, venez découvrir les avancées de la reconquête du domaine fermé pendant plus de 30 ans.

Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq Nord



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00