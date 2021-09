Lamotte-du-Rhône Château des Barrenques,Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône, Vaucluse Visite du château des Barrenques Château des Barrenques,Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône Catégories d’évènement: Lamotte-du-Rhône

Séance de dédicace du livre de Mme DELPECH. Présentation de voitures anciennes de 14h à 19h. Ouverture exceptionnelle au public du château des Barrenques avec visites commentées à 15h, 16h, 17h et 18h pour découvrir ce monument classé Historique depuis juin 2021. Château des Barrenques,Lamotte du Rhône 84840 Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00

