Écouen Château d'Écouen - Musée national de la Renaissance Ecouen, Val-d'Oise Visite du château d’Ecouen et du Musée national de la Renaissance Château d’Écouen – Musée national de la Renaissance Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Visite du château d’Ecouen et du Musée national de la Renaissance Château d’Écouen – Musée national de la Renaissance, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Écouen. Visite du château d’Ecouen et du Musée national de la Renaissance

du samedi 31 juillet au dimanche 12 septembre à Château d’Écouen – Musée national de la Renaissance

Surplombant la plaine du Pays de France, à la rencontre de la forêt de Chantilly, le château d’Écouen vous invite à un voyage au cœur de la Renaissance. Venez découvrir ses collections exceptionnelles qui ont permis d’ériger cet écrin architectural en Musée national de la Renaissance, accueillant des expositions originales. N’oubliez pas de vous balader dans ses jardins à la française qui s’ouvrent sur un vaste panorama.

Gratuit sur réservation

L’Office de Tourisme Grand Roissy en partenariat avec le CRT (Comité Régional du Tourisme), offre aux franciliens la visite guidée du magnifique Château d’Écouen – Musée National de la Renaissance Château d’Écouen – Musée national de la Renaissance Rue Jean Bullant, 95440 Écouen Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:00:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T16:30:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T16:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Château d'Écouen - Musée national de la Renaissance Adresse Rue Jean Bullant, 95440 Écouen Ville Écouen lieuville Château d'Écouen - Musée national de la Renaissance Écouen