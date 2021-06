Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados, Villers-Bocage Visite du château de Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Le château de Villers-Bocage, bâti aux XVIIe et XVIIIe siècles par les seigneurs de Villers Bocage, fut à la Révolution la propriété d'un riche armateur. Le château a survécu aux terribles bombardements de 1944 en servant d'hôpital. Visite accompagnée de Matthieu Balusson. Rendez-vous au château. Réservation obligatoire. Goûter offert.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Bocage Autres Lieu Villers-Bocage Adresse Le château Château Ville Villers-Bocage lieuville 49.07102#-0.66273