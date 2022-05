Visite du château de Villeconin et de son parc Parc et Château de Villeconin Sermaise Catégories d’évènement: Essonne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc et Château de Villeconin

Le château de Villeconin a été bâti à la fin du XIVème siècle par Jean de Montagu, surintendant des finances de Charles VI. La Renaissance a contribué à son embellissement. Typique de l’époque médiévale avec son donjon, sa tour ronde et sa salle des gardes, il est entouré de douves en bordure d’un par, un petit ruisseau trouve son chemin, la Rernardele borde. Ce parc plein de charme enrichi chaque année est composé de massifs de buis taillés et d’une partie boisée, de massifs de fleurs où alternent vivaces à floraison échelonnée, hortensias, arbustes et rosiers. Au fil des ans, nous nous adaptons aux changements climatiques dans nos plantations et dans le traitement des invasives. Accompagnés par les propriétaires, vous visiterez la salle des gardes avec sa charpente exceptionnelle, la bibliothèque, l’escalier Henri IV. La visite guidée des intérieurs par la famille du propriétaire intègre le parc où chacun est aussi invité à se promener librement et à se détendre. Le château est ouvert le matin pour les groupes sur reservation avec possibilité pique-nique. Visitez nos pages Facebook et Intagram

tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €, tarif parc 2€. Groupes scolaires le vendredi sur réservation, 3 € par enfant, gratuit pour accompagnateur réservation possible sur PATRIVIA

visite du château d’origine médiévale dans un parc arboré et aux nombreux massifs fleuris Parc et Château de Villeconin 6 Grande-Rue 91580 Villeconin Sermaise Essonne

