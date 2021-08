Talmay Château de Talmay Côte-d'Or, Talmay Visite du Château de Talmay et de ses jardins Château de Talmay Talmay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

En parcourant le château de Talmay, vous traversez plusieurs siècles d’histoire : – Pour le 18ème siècle : La cuisine et ses nombreux cuivres, la chapelle et son décor de stuc et le grand escalier en pierre de la région. -Dans la tour, de grandes pièces aménagées au 17 ème siècle avec boiseries et mobiliers, telles la bibliothèque ou la chambre du parlementaire Pierre Fisjean. -La salle des gardes et le chemin de ronde n’ayant pas changé depuis le XIII siècle, d’où vous pourrez découvrir un beau panorama sur la «côte», le plateau de Langres et les hauteurs du Jura.

7€ | gratuit – 18 ans.

Visite du château, intérieur et extérieur avec un plan qui vous est offert. Château de Talmay 1 place du château 21270 Talmay Talmay Côte-d’Or

