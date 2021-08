Visite du château de Serrant et de son parc paysager Chateau de serrant, 18 septembre 2021, Saint-Georges-sur-Loire.

Visite du château de Serrant et de son parc paysager

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau de serrant

Le château de Serrant, monument privé et habité, propose une véritable immersion dans la vie d’une grande demeure grâce à ses intérieurs inchangés depuis la Belle Epoque et son parc paysager aux arbres centenaires. A travers une dizaine de salles meublées, le visiteur découvre un ensemble d’objets d’art et de meubles précieux dont l’ensemble a été classé aux Monuments Historiques en 2001. De la bibliothèque aux 20 000 livres à la cuisine Belle Epoque intacte, en passant par les chambres raffinées, c’est toute l’intimité de la vie de château qui se dévoile. Deux accès sont possibles : Accès gratuit au parc paysager seul Accès payant au château + parc (accès château limité) Explorez les dessous de Serrant grâce à une visite guidée « flash » de 30 minutes. A cette occasion, les appartements du Duc et de la Duchesse de la Trémoïlle n’auront plus de secrets pour vous. Les autres pièces sont accessibles en visite non guidée. Voici le programme : * Visite flash (sur réservation à votre arrivée au château): Les appartements privés du Duc et de la Duchesse de la Trémoïlle ; chambres et salons raffinés de la fin du XIXème siècle. * Promenade dans le parc paysager : découverte du parc à l’Anglaise de Serrant, jeu de piste pour les familles, balades en calèche et en poney (sur réservation à votre arrivée au château). Exposition d’artistes dans l’Orangerie et son jardin. Accès gratuit au parc. * Visite non guidée du château : cuisines, souterrains, salles des domestiques, Salle à manger, Antichambre Tarente, Bibliothèque, Grand salon, Appartements Louis XV, Ascenseur 1900, Chapelle. Jeu de piste pour les familles : munis d’un livret jeu, les enfants devront bien observer la collection du château pour résoudre l’énigme. Ouverture de 10h à 18h (dernier accès) Visite non guidée du château et du parc en continu de 10 à 18h. Départ des visites guidées « flash » toutes les demi-heures de 10h30 à 17h30.

Accès au parc paysager gratuit pour tous ; visite libre du château à 8€/adulte, 5€/réduit, gratuit pour les moins de 12 ans, +1€/personne pour les visites flash

Le château de Serrant ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses intérieurs meublés d’époque et son parc paysager d’inspiration romantique.

Chateau de serrant Route Nationale RD 723, 49170 Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00