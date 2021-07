Visite du château de Sercy Château de Sercy, 18 septembre 2021, Sercy.

Située dans la vallée de la Grosne, cette demeure fortifiée se trouve à proximité de Buxy. Sercy défendit le Mâconnais au cours du XIIème siècle. La construction du château débuta au XIIème siècle et continua pendant cent ans. En 1470, le château était devenu un fort avec des remparts. À la mort de Philibert Sercy au au XVIème siècle, le Château se dégrada et fut pratiquement inhabité pendant plus de deux cent ans. Pendant ce temps, le château devint une ruine. Pendant la Révolution française il fut saccagé, son mobilier volé, ses sculptures et cheminées détruites et ses archives brûlées. Entre 1811 et 1815, une reconstruction majeure fut entreprise et le château fut de nouveau habité. Puis, en 1929, un incendie important eut lieu et seules certaines parties du château furent sauvées, dont un hourd du XVème siècle. **À noter :** départ des visites toutes les heures.

Explorez le château de Sercy lors d’une visite commentée par le propriétaire.

Château de Sercy 2 route du chateau 71460 Sercy Sercy Saône-et-Loire



