Forteresse médiévale typique du Cantal, le château de Rochebrune est inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, y compris les jardins en terrasses et les décors intérieurs. Si la tour carré est un magnifique témoin du XIIème siècle, le reste de l’édifice a été construit principalement dans la première moitié du XVème siècle, puis au XVIIIème siècle. Racheté en 1974 par la famille Langloÿs, le château a été rénové et ouvert au public dès 1978. Il est depuis resté dans la famille qui poursuit la volonté de montrer le château de Rochebrune aux visiteurs curieux de patrimoine et d’art. Forteresse médiévale du XIIe et XVe ème siècle, typique du Cantal. Château de Rochebrune oradour,neuvéglise-sur-truyère Neuvéglise-sur-Truyère Oradour Cantal

