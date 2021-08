Perquie Château de Ravignan Landes, Perquie Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux Château de Ravignan Perquie Catégories d’évènement: Landes

Perquie

Visite du château de Ravignan et de ses chais ancestraux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Ravignan Tarif entrée: 8 € parc et château par personne. 6 € par personne pour les groupes de 10 personnes ou pour les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Entouré d’un parc dessiné par Bühler, le château de Ravignan érigé en 1663 est l’écho de 10 générations implantées dans le Bas Armagnac : meubles, tableaux, objets de qualité, collection de gravures. Château de Ravignan Bourg, 40190 Perquie Perquie Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:25:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:25:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:50:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

