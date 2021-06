Charny-Orée-de-Puisaye Château de Montigny Charny-Orée-de-Puisaye, Yonne Visite du château de Montigny Château de Montigny Charny-Orée-de-Puisaye Catégories d’évènement: Charny-Orée-de-Puisaye

L’origine du [château de Montigny](www.chateaudemontignysousperreux.com) remonte au XVIIème siècle. Derrière les écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné à partir de 1735, puis détruite après la Révolution. Le château de Montigny a été inscrit au titre des Monuments Historiques en 1997. Ce lieu est idéal pour une charmante découverte culturelle, profitez de longues promenades ombragées, à pied, à vélo ou à cheval. **À noter :** pique-nique possible dans le parc.

Un parc de 64 ha à découvrir à pied, à vélo ou à cheval

