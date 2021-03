Lournand Lournand Lournand, Saône-et-Loire Visite du château de Lourdon Lournand Catégories d’évènement: Lournand

Saône-et-Loire

Visite du château de Lourdon, 15 juillet 2021

Lournand Saône-et-Loire Lournand EUR 0 0 Visites exceptionnelles avec rendez-vous à 10h au hameau de sous Lourdon (attention stationnement sur un côté de la chaussée) à Lournand.

Le nombre de visiteurs est limité et une inscription auprès de l’office du tourisme de Cluny est nécessaire.

La visite, de 2 heures environ, est gratuite mais nécessite une bonne mobilité et des chaussures de marche.

