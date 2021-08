Saint-Léger-de-Montbrillais Château de la Rouvraye Saint-Léger-de-Montbrillais, Vienne Visite du château de la Rouvraye Château de la Rouvraye Saint-Léger-de-Montbrillais Catégories d’évènement: Saint-Léger-de-Montbrillais

### Château du Moyen Âge, qui a été remanié essentiellement à la Renaissance. Château en forme de U autour d’une cour basse, comprenant une tour carré et une tour ronde qui servait de pigeonnier. L’édifice est construit sur des caves troglodityques, et comporte une chapelle dans la cour basse dédiée à Urbain II (pape à l’origine de la première croisade).

Gratuit.

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

