Visite du château de La Palice Lapalisse

Lapalisse

2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Lapalisse Allier Lapalisse Visite guidée du château, visite libre du parc. Résidence de “Monsieur de La Palice”, ce château meublé (MH) des XIIe, XVe, et XVIe siècles présente des plafonds à caissons uniques en Europe, une chapelle gothique et une salle des drapeaux des nations. chateaudelapalice@orange.fr +33 4 70 99 37 58 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

