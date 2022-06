Visite du château de La Guionie Lempzours Lempzours Catégories d’évènement: 24800

Visite du château de La Guionie

Découvrez La Guionie dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée du Patrimoine de Pays ! Vous profiterez de la visite guidée, d'une randonnée avec découverte de l'église templière et des ruines du château de la Sale. L'animation se termine avec un apéritif dinatoire avec les propriétaires. L'histoire du château se confond initialement avec celle des chevaliers du Temple. Agrandi et remanié du XIVe au XVIe siècle, incendié par les protestants en 1569, le château de La Guionie fait désormais l'objet d'une restauration progressive et ouvre ses portes à l'occasion de manifestations ponctuelles.

