Visite du Château de la Grand’Ville Bringolo, 18 septembre 2021, Bringolo.

Visite du Château de la Grand’Ville 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de la Grand’Ville Bringolo

Bringolo Côtes d’Armor Bringolo

Le Château de la Grand’Ville (fin 17e s.) est bâti sur les ruines d’un édifice plus ancien. Le domaine de plus de 80 hectares comprenant parc, jardins, communs et futaie, est occupé depuis la Renaissance par une seule et même famille. Présence également d’un colombier qui comprend environ 700 boulins.

Ouverture du château pour les Journées du Patrimoine : visites guidées sur inscription de 14h à 18h. Départs toutes les 30 min, groupes de 20 personnes maximum.

Le parc du château est ouvert gratuitement du samedi 7 août au dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Documentation disponible à l’entrée du château (grille).

emmanueldecatuelan@gmail.com +33 2 96 74 10 12

