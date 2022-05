Visite du château de Gramont.

Visite du château de Gramont., 26 août 2022, . Visite du château de Gramont.

2022-08-26 – 2022-08-26 3 3 EUR A 15h30 et à 17h, visites guidées. A Bidache, voyage dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont. Visite du château restauré classé Monument Historique, montée au donjon pour profiter d’un panorama à 360° sur les Pyrénées basques et béarnaises. A 15h30 et à 17h, visites guidées. A Bidache, voyage dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont. Visite du château restauré classé Monument Historique, montée au donjon pour profiter d’un panorama à 360° sur les Pyrénées basques et béarnaises. A 15h30 et à 17h, visites guidées. A Bidache, voyage dans le temps sur les traces des seigneurs de Gramont. Visite du château restauré classé Monument Historique, montée au donjon pour profiter d’un panorama à 360° sur les Pyrénées basques et béarnaises. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville