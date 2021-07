Curbigny Château de Drée Curbigny, Saône-et-Loire Visite du château de Drée Château de Drée Curbigny Catégories d’évènement: Curbigny

Saône-et-Loire

Visite du château de Drée Château de Drée, 18 septembre 2021, Curbigny. Visite du château de Drée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Drée

Le château de Drée sera ouvert de 10h à 18h30 (dernière admission 1h avant). Visites guidées du château et en autonomie des jardins.

9,50€ château et jardins | 6€ pour les jardins uniquement | Gratuit – 7 ans

Visite du château et des jardins à prix réduit sur toute la journée. Château de Drée Drée 71800 Curbigny Curbigny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Curbigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Château de Drée Adresse Drée 71800 Curbigny Ville Curbigny lieuville Château de Drée Curbigny