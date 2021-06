Courcelles-sous-Moyencourt château de courcelles sous Moyencourt Courcelles-sous-Moyencourt, Somme Visite du Château de Courcelles et de son Parc paysagé château de courcelles sous Moyencourt Courcelles-sous-Moyencourt Catégories d’évènement: Courcelles-sous-Moyencourt

**Visite guidée du château** toutes les heures : – 14h – 15h -16h – 17h- 18h **Visite libre de l’arboretum** : Créée en 1850, de nombreux arbres bicentenaires agrémente la visite. De nombreuses allées ont été replantées d’espèces rares et variées. Une belle promenade à faire seul ou en famille. 3 parcours sont proposés de 30 à 60 minutes Découverte des lamas : Une vingtaines de lamas animent la propriété. il est possible de les admirer dans leur enclos, d’échanger avec la propriétaire pour mieux connaitre cet étrange animal. Il est également possible de louer un lama pour visiter le parc en sa compagnie : Joies des enfants (grands et petits) assurées

Adulte : 6€ – enfants (+6ans) : 3€ – enfants (- 6ans) : gratuit. Prévoir des baskets pour la visite du parc.

