EUR 2 5 Découvrez le Château de Chevreaux et baladez-vous aux pieds des remparts avant de découvrir le superbe panorama que vous offre sa vue plongeante sur la plaine de la Bresse ! Un trésor d’architecture à découvrir.

Perché sur un promontoire de 470 m d’altitude, il existait déjà en 1158, et depuis cette date plusieurs familles se sont succédées. En 1637, l’armée française transforme le château en ruines. Depuis 1990, l’Association des Amis de Chevreaux Châtel se mobilise avec les bénévoles pour rénover le site. Accès libre toute

l’année du lever au coucher du soleil.

Visite libre toute l’année et visite guidée par l’association lors des journées du patrimoine en juin et septembre. Visites guidées du 25 juin au 18 septembre 2022 tous les après-midi du mercredi au dimanche à partir de 14h. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.

5€ adulte / 2€ moins de 16 ans

tourisme@ccportedujura.fr +33 3 84 48 76 69

