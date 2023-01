Visite du Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle Saint-Pierre-de-Côle Saint-Pierre-de-Côle Catégories d’Évènement: Dordogne

Visite du Château de Bruzac Saint-Pierre-de-Côle, 14 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Côle

2023-07-14 – 2023-07-16 Saint-Pierre-de-Côle

Dordogne Saint-Pierre-de-Côle Château de Bruzac XIIè – XVè siècle à St Pierre de Côle.

Entrée en libre participation : avec visites guidées en costume – stand de calligraphie et mini-expositions sur différents thèmes médiévaux. Château de Bruzac XIIè – XVè siècle à St Pierre de Côle.

Entrée en libre participation : avec visites guidées en costume – stand de calligraphie et mini-expositions sur différents thèmes médiévaux. +33 6 11 40 55 37

