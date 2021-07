Bresse-sur-Grosne Château de Bresse-sur-Grosne Bresse-sur-Grosne, Saône-et-Loire Visite du Château de Bresse-sur-Grosne Château de Bresse-sur-Grosne Bresse-sur-Grosne Catégories d’évènement: Bresse-sur-Grosne

Ce Château, originaire du XIVème siècle, conserve des parties de cette époque. Il a appartenu à différentes familles bourguignonnes, dont la famille Palatin de Dyo qui l’a vendu à réméré aux moines de l’abbaye de la Ferté au XVIIème siècle. Ils y construiront des dépendances à usage viticole. Au XIXème siècle, le comte Victor de Murard entreprend une restauration qu’il confie à l’architecte Sanson. Une chapelle construite au XIIème siècle mais remaniée au XIXème siècle, comporte des fresques de cette époque. Dans le parc, sont présents un pigeonnier, une orangerie, un lavoir, une ferme modèle. Magnifique parc à l’anglaise créé au XIème siècle avec de nombreuses essences.

