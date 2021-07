Visite du château de Brancion Château de Brancion, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Martailly-lès-Brancion.

Au coeur de la route romane qui relie les abbayes de Tournus et Cluny, perché sur un éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un Moyen-Âge rêvé : porte fortifiée, donjon dominant le village et l’église romane, panoramas exceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton. Le château a été érigé par les seigneurs de Brancion entre le Xème et le XIIIème siècle puis par les ducs de Bourgogne au XIVème siècle. Du donjon vous aurez une vue saisissante sur la halle du XVIème siècle et l’église Saint-Pierre du XIIème siècle.

3€

Château de Brancion Site médiéval de Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire



