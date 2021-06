Frebécourt Frebécourt Frebécourt, Vosges VISITE DU CHÂTEAU DE BOURLEMONT Frebécourt Frebécourt Catégories d’évènement: Frebécourt

Frebécourt Vosges Frebécourt Pour la première fois, le Château de Bourlemont ouvre les portes de son domaine au public pour une visite libre ! Datant du XIIème siècle et situé sur un promontoire isolé culminant à 400m d’altitude, découvrez son parc, ses jardins et sa chapelle. Accès : prendre la rue en face de l’église à Frebécourt et suivre les panneaux Bourlemont. http://www.chateaudebourlemont.com/ ©Philippe Massit dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

