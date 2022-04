Visite du Château de Born avec Janouille la Fripouille Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born Catégories d’évènement: 47210

Saint-Eutrope-de-Born

Visite du Château de Born avec Janouille la Fripouille Saint-Eutrope-de-Born, 7 juin 2022, Saint-Eutrope-de-Born. Visite du Château de Born avec Janouille la Fripouille Saint-Eutrope-de-Born

2022-06-07 – 2022-06-07

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Saint-Eutrope-de-Born EUR Janouille raconte l’histoire de ce château médiéval, propriété des seigneurs de Durfort, puis des Balzunce. Le public pourra visiter les différentes salles du château, dont la salle voûtée de 60m de long, les basse et haute cours et bien d’autres curiosités. La visite se termine par une dégustation à la boutique du château “spécialité du Périgord”. Attention : pas de visite le mardi 5 juillet Janouille raconte l’histoire de ce château médiéval, propriété des seigneurs de Durfort, puis des Balzunce. Visite des différentes salles du château, dont la salle voûtée de 60m de long, les basse et haute cours et bien d’autres curiosités. La visite se termine par une dégustation. +33 6 87 37 81 12 Janouille raconte l’histoire de ce château médiéval, propriété des seigneurs de Durfort, puis des Balzunce. Le public pourra visiter les différentes salles du château, dont la salle voûtée de 60m de long, les basse et haute cours et bien d’autres curiosités. La visite se termine par une dégustation à la boutique du château “spécialité du Périgord”. Attention : pas de visite le mardi 5 juillet LEZBROZ

Saint-Eutrope-de-Born

dernière mise à jour : 2022-07-28 par OT Coeur de Bastides

Détails Catégories d’évènement: 47210, Saint-Eutrope-de-Born Autres Lieu Saint-Eutrope-de-Born Adresse Ville Saint-Eutrope-de-Born lieuville Saint-Eutrope-de-Born Departement 47210

Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born 47210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-eutrope-de-born/

Visite du Château de Born avec Janouille la Fripouille Saint-Eutrope-de-Born 2022-06-07 was last modified: by Visite du Château de Born avec Janouille la Fripouille Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born 7 juin 2022 47210 Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born 47210