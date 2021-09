Montluçon Château de Bien-Assis Allier, Montluçon Visite du Château de Bien-Assis à Montluçon Château de Bien-Assis Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Visite du Château de Bien-Assis à Montluçon Château de Bien-Assis, 18 septembre 2021, Montluçon. Visite du Château de Bien-Assis à Montluçon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bien-Assis

Édifice du XVe siècle inscrit en totalité à l’inventaire des Monuments Historiques qui a conservé presque intactes ses dispositions d’origine. En 2012, ont été découvertes des peintures murales représentant des scènes tirées du Livre de Judith. Après 4 années de restauration, ces peintures, cachées depuis des décennies, ont retrouvé leur aspect d’origine. Au premier étage, sont présentées les collections que les Amis de Montluçon ont accumulées depuis plus d’un siècle. Visite libre ou commentée – Durée : 1 h

Visite libre et commentée – Port du masque obligatoire.

Des peintures murales à découvrir au Château de Bien-Assis à Montluçon. Château de Bien-Assis Allée des Goélands, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Château de Bien-Assis Adresse Allée des Goélands, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluçon lieuville Château de Bien-Assis Montluçon